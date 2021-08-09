09 Ağu 2021 - 15:42- Gündem G: 09 Ağu 2021 - 15:44

119 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçtiğimiz hafta 119 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.
119 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı mask

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi geçtiğimiz hafta sahillerde 119 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

BUGÜNE KADAR 1162 KİŞİYİ KURTARDILAR

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) Sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere sahillerde görev yapıyor. Cebeci’de 42, Kovanağzı’nda 7, Kumcağızda 32, Kerpe’de 10, Sarısu’da 3, Seyrekte 3, Bağırganlı’da 12, Karamürsel’de 3, Darıca’da 4 ve Bayramoğlunda 3 kişi olmak üzere toplam 119 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 13 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1162 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

7 GÜN GÖREVDELER

Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor.

# sağlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye

09 Ağu 2021 - 15:42 - Gündem

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