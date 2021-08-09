TV ve yüzük çalan hırsız polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Başiskele Seymen Mahallesinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki daireye kapısından gece saatlerinde giren hırsız, içeriden bir adet televizyon ve alyans yüzük çalarak kayıplara karıştı. Gelen ihbar üzerine çevrede bulunan kameraları inceleyen Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ç. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen S.Ç. tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.