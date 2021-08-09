09 Ağu 2021 - 16:09- Gündem G: 09 Ağu 2021 - 16:33

Feci kaza sonrası ortaya çıkan detay şok etti! 15 kişi bile bile ölüme mi gönderildi?

Balıkesir'deki otobüs kazasında yaşamını yitiren şoför Kerem Başol'un üvey ağabeyleri Serkan ve Erkan Çengelcik, kardeşlerinin seferden geldikten sonra dinlenmeden yasal olmamasına rağmen başkasının yerine zorla sefere çıkartıldığını iddia etti. Çengelcik kardeşler, yola çıktıktan sonra otobüsün arızalı olduğu yönünde Başol'un arkadaşlarına attığını öne sürdükleri mesajları da gösterdi.

Demirören Haber Ajansı
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Feci kaza sonrası ortaya çıkan detay şok etti! 15 kişi bile bile ölüme mi gönderildi? mask

Şoförlerden Kerem Başol’un cenazesi, gece saatlerinde memleketi Zonguldak’ın Kozlu ilçesine getirildi. Kerem Başol için Aziziye Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede üvey ağabeyleri Serkan Çengelcik ve Erkan Çengelcik taziyeleri kabul etti. 1 çocuk babası Kerem Başol, kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

KARDEŞLERİ FİRMAYI SUÇLADI

Serkan ve Erkan Çengelcik kardeşler, gazetecilere yaptıkları açıklamada firmayı suçladı. Kardeşlerinin İzmir seferi dönüşünde otobüs şoförünün rahatsızlanması üzerine tekrar sefere çağrıldığını anlatan Çengelcik kardeşler, uyuma iddialarını ise kabul etmedi. Kardeşinin aracın arızalı olduğu konusunda arkadaşlarına attığı mesajları da gösteren Erkan Çengelcik, “Yalan yanlış şeyler diyorlar. Uyuduğu asılsız. Aracın arızası varmış. Mesajı elimde. Gerçekten çok üzgünüz. Benim kardeşim gitti, vefat edenler oldu. Bütün ailelerden gerçekten çok çok özür dilerim. Diyecek kelimem yok. Zor duruyorum. Biz beraber büyüdük, çok yakındık. Mesajda aracın arızalı olduğunu iddia ediyor. Uyuyan bir kimse jandarmanın verdiği bilgide 45 metre frene basmaz. Uyuyan bir insan 45 metre frene basma şansı yok. Kardeşim çok dikkatli, herkesin sorumluluğunu alan bir insandı. Biz de şikayetçi olacağız. Biz ne diyeceğiz bu ailelere? Jandarmaya tüm ifadeleri verdik” dedi.

‘SEFERDEN GELDİKTEN SONRA TEKRAR SEFERE ÇIKARDILAR’

Serkan Çengelcik ise firmanın yetkilisinin kardeşini seferden geldikten sonra aradığında yanına olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: “Firmanın yetkilisi benim yanımda aradı. Gel dedi. Kardeşim çok yorgunum gidemem dedi. O şoför rahatsız sen gel başka ehliyet geçiririz sen gidersin dedi. Çocuğu o şekilde yorgun argın yola çıkardılar. Ben gitme dedim ama o ‘Ya işime son verirseler ben ne yaparım?’ dedi. Seferden gelmişti, duş almıştı. Pantolonunu terziye vermişti. Eve geçtiğinde müdürü telefon açtı ona. Şu an ise telefonu ortalıkta yok kardeşimin. Telefon çalıyor ama bulunamadı. Jandarma da bulamadı telefonunu. Yola çıkmadan önce İzmir hattından gelmişti. Sen gel ben sana başka ehliyet bulurum dedi. Müdürü, ‘Benim hatırım için gideceksin’ dedi. Çocuk mecbur kalktı, yola gitti. Bunu herkes biliyor. Normalde yola çıkması yasak. O nedenle başka ehliyet kullanıyorlar. Hep diyordu araçların arızalı olduğunu. Yoldan gelmiş adamı nasıl yola çıkartıyorsunuz?”

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09 Ağu 2021 - 16:09 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ak - Kazada hayatını kaybeden her iki kaptan şöferlerimize izmitli olarak hemşehrilerimize ve diğer vatandaşlara Allahtan rahmet diliyorum.İnşallah yaralılar tez zamanda aile ve sevdiklerine kavuşurlar.Efe tur firmasınada taziye dileklerimi sunarım.Kaza hakkındaki Yazılanların ve yorumların tamamını okumuş olarak şunu belirtmek isterimki bu gelişmiş sınıftaki yolcu otobüslerinin Röterdar(Şaft freni)diye bilinen çok önemli fren sistemi vardır,bu kazada bu fren vardiyadaki rahmetli şöfer tarafından kullanılsaydı ne o yerdeki 40 metre fren izi olacaktı nede bu kırım yaşanmış olacaktı.Uyku halinde olan şöferler ayılma aralığında reflex olarak önce ayak frenini kullanırlar ve bu süratlarda aracı istenilen güvenlikte durduramazlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ağustos 22:57
01

Cemal - Efe tur firma müdürü kim başkasının ehliyeti ile süresi dolmuş bir kaptanı yola çıkarmak suçtur ölen kaptanın kardeşinin açıklamalarından sonra acil efe tur bu firma müdürü nü görevden almalı ben de şöförlük yaptım firmalarda şöförlerle başşöför ilgilenir ama burda firmanın müdürü diyor işletme müdürü olabilir genel müdür bu işler için talimat vermez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ağustos 19:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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