Traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre 41 N 1708 plakalı traktörü ile tarlasına gitmek üzere yola çıkan 4 çocuk babası Hüseyin Ak (60) isimli şahıs, Kandıra Kaynarca Yolu Uğurlu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Ak için olay yerinde itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu traktörün altından çıkartılan Ak’ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hüseyin Ak’ın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Çiftçilikle uğraşan Hüseyin Ak’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Ballar Mezarlığında toprağa verileceği öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat Usta - Ya bu U demiri çok mu pahallı. Gene traktör kazası gene U demiri yok..
Ne diyeyim..?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.