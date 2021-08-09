Traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre 41 N 1708 plakalı traktörü ile tarlasına gitmek üzere yola çıkan 4 çocuk babası Hüseyin Ak (60) isimli şahıs, Kandıra Kaynarca Yolu Uğurlu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Ak için olay yerinde itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu traktörün altından çıkartılan Ak’ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hüseyin Ak’ın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Çiftçilikle uğraşan Hüseyin Ak’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Ballar Mezarlığında toprağa verileceği öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.