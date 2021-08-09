Gülümse Kafe nikah alanı mutluluğa ev sahipliği yapıyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Gülümse Kafe’ye yeni bir fonksiyon kazandırarak oluşturduğu açık hava konseptli, ferah ve nezih nikâh alanı, çiftlerin hayatlarını birleştirmek için ‘evet’ dediği mekân olarak hizmet vermeye devam ediyor. 200 kişilik geniş bir alana sahip olan nikâh merasim alanı, İzmitli çiftler tarafından yoğun talep görüyor. Bir ömür boyu mutlu olmak için birbirlerine ‘evet’ diyen Çağla Çubuklu ve Hüseyin Can Âdemoğlu da nikâh için Gülümse Kafe’yi tercih eden çiftlerden oldu.

ATATÜRK TABLOSUYLA NİKAH FOTOĞRAFI

Gülümse Kafe’deki nezih ve ferah nikâh merasim alanı, çiftleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düğün fotoğrafı ile karşılıyor. Nikâh masasının arkasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım’ın düğün fotoğrafı ile anlamlı günler daha da anlam kazanıyor.