09 Ağu 2021 - 16:56- Gündem G: 09 Ağu 2021 - 16:57

Nimetiye, Nüzhetiye ve Hasaneyn köylerine doğalgaz geliyor

İzmit Nebihoca ve Eseler mahallelerine doğalgaz getirilmesi için devreye giren Büyükakın, Gölcük’ün Nimetiye, Nüzhetiye ve Hasaneyn mahallelerine doğalgaz getirilmesine de öncülük etti
Nimetiye, Nüzhetiye ve Hasaneyn köylerine doğalgaz geliyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın girişimleriyle üç kırsal mahalleye daha doğalgaz geliyor. Köy ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, istenilen taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için ilgili mercilere talimat veriyor. Bu talimatların değerlendirilmesinin ardından ekipler hızlı bir şekilde çalışmalara başlıyor.

BÜYÜKAKIN TALEPLERİ İZGAZ’A İLETTİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Başkan Büyükakın’ın ziyaret ettiği Gölcük’ün Nimetiye, Nüzhetiye ve Hasaneyn mahallelerinde vatandaşlardan doğalgaz talebi geldi. İZGAZ ile gerekli görüşmeleri yapan Başkan Büyükakın’ın kısa sürede doğalgaz altyapı çalışmaları için yetkililerden söz aldı. Her üç mahallede de incelemeler yapan İZGAZ ekipleri doğalgaz altyapı çalışmasına başladı.

ALTAY, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, yetkililerden bilgi aldı. Altay, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Büyükakın’ın talimatlarıyla vatandaşların her zaman yanında olacağını kaydetti.

ÖNCE DOĞALGAZ HATLARI ARDINDAN ÜSTYAPI

Çalışmalara başlayan İZGAZ ekipleri kazı çalışması sonrasında doğalgaz boru hatlarını yerin altına döşedikten sonra kapatacak. Doğalgaz çalışması sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından üstyapı çalışması gerçekleştirilecek.

NEBİHOCA VE ESELER’E DE DOĞALGAZ

Geçtiğimiz günlerde de İzmit’te köy ziyaretleri yapan Başkan Büyükakın, Nebihoca ve Eseler mahallelerinde vatandaşların doğalgaz talebini alarak İZGAZ’a iletmişti. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ekipler Nebihoca ve Eseler mahallelerinde kazı çalışmasını sürdürüyor.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa, Tahir Büyükakın

09 Ağu 2021 - 16:56 - Gündem

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