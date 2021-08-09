Uluslararası rugbicilerin madalyaları Hürriyet’ten

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde 7-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası’nın ödül törenine katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’ın ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen turnuva Kadıköy Kalamış Sahili’nde gerçekleştirildi. 6 ülkeden 27 takımın katıldığı turnuvanın ödül töreninde başkan Hürriyet sporculara madalyalarını takdim ederek başarılarının devamını diledi.

MADALYALAR HÜRRİYET’TEN

Turnuvada kadınlar kategorisinde birinci olan Kadıköy Rugby takımının ve erkekler kategorisinde şampiyon olan Lübnan Lycans Rugby takımının madalyalarını takdim eden başkan Hürriyet, tüm takımları tebrik etti. Hürriyet, “Spor yapmak önce bireylerin iyi halini, ardından da toplumsal sağlığın korunmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra sosyalleşmek, başarılı olmak, ait hissetmek, paylaşmak, kazanmak ve kaybetmek gibi çok önemli duyguların gelişmesine vesile oluyor. Yeni yerler görmeye ve farklı kültürleri tanımaya da imkan tanıyor. Bizlere her açıdan iyi gelen sporu ve sporcuları destekliyoruz. Bugün burada şampiyon olan takımları kutluyorum. Ancak tüm takımların kazanan olduğunu da vurgulamak istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sporla kalın” dedi.

300 SPORCU KATILDI

300 Ragbi Lig oyuncusunun katıldığı turnuvaya; Türkiye’den Ankara Frigler, Ankara Frigler ( kadın), Ankara Phrygians, Bilgi Badgers, Bosphorus Wolf, Bosphorus Wolf Cubs, Cavirova Rhinos, Eskişehir Aqua Warriors, Eskişehir Aqua Warriors (kadın), Eskişehir Rugby, İstanbul Dragons, İzmir Zaferi, Kadıköy Bulls, Kadıköy Ladies (Kadın), Pax Team (kadın), Pink Beaches, Red Star, The Smurfs takımları katıldı. Bulgaristan’dan Lokomoth Sofia, Galler’den British Lions, İran’dan Sardar, Youtab ve 125 Rey, Karadağ’dan Arsenal Tivant, Lübnan’dan Lycans, Sırbistan’dan Kızılyıldız ve Tatini takımları da turnuvanın yurtdışı katılımcıları oldu.