Otobüs kazasında ölen ikinci şoför Yalova’da toprağa verildi

15 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında, ikinci şoför olan Cengiz Umut’un cenazesi Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesine getirildi. Burada vefat eden şoförün ailesi göz yaşlarına boğuldu. Cengiz Umut’un eşi Melahat, çocukları 11 yaşındaki Oğuzhan, 21 yaşındaki Aslı’nın yanı sıra, annesi Şirin ve babası Hamza Umut, güçlükle ayakta durabildi. Umut’un engelli kızı Burcu ise (23), rahatsızlığı sebebiyle hastaneye götürüldü. Helâlliğin alınmasının ardından Umut’un cenaze namazı Taşköprü Mezarlığında kılındı. Umut’un na'şı bu kabristana defnedildi. Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsünü Kocaeli’ne kadar kullanan Umut, daha sonra dinlenmek için bagaj bölümünde bulunan kısma geçmişti. Umut, ölüme uyurken yakalandı.