09 Ağu 2021 - 17:41- Asayiş G: 09 Ağu 2021 - 23:04

Kartepe'de korkutan fabrika yangını! 5 gözaltı…

Kartepe’de eski parke fabrikasının kullanılmayan depo kısmı alev alev yandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, gökyüzünü kaplayan alevler havadan görüntülendi.
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Olay, Kartepe Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan eski parke fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm depoyu sardı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken depo kullanılmaz hale geldi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar drone ile havadan görüntülendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Atık kağıt toplayıcıları tarafından kullanıldığı öğrenilen depoda çıkan yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yangına sebep olduğu öne sürülen 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Bölgeye gelerek ekiplerin söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Kaymakamlığına vekaleten İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ekiplerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Tahkikat devam ediyor. Biz can kaybı olmaması için mutluyuz. Ekipler tahkikatlarına devam edecek. Henüz gözaltı ile ilgili bilgim yok. İtfaiye ekipleri ile birlikte yangını söndürmeye çalışıyoruz” dedi.

Ekipler depoda soğutma çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# itfaiye, Yangın, Mustafa

09 Ağu 2021 - 17:41 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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