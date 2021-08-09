Kocaeli'nin iki ilçesinde su kesintisi

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan ve D-130 Devlet yolu Gölcük Ekşi dere mevkiinde yapımı devam etmekte olan dere geçişi menfez inşaat çalışmaları kapsamında İSU iki ilçede su kesintisi yapacağını duyurdu. İSU'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gölcük ve Karamürsel İlçelerine içmesuyu temini sağlayan Ø800mm çapında çelik boru isale hattının deplase edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelere 10 Ağustos Salı günü saat 00:00 – 16:00 (Bu gece) arasında olmak üzere 16 saat süreyle su verilemeyecektir."
GÖLCÜK İLÇESİ:
Değirmendere Merkez Mahallesi, Değirmendere Yalı Mahallesi, Yüzbaşılar Mahallesi, Topçular Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yukarı Mahalle’nin Örcün Yolu Caddesi Civarı, Örcün Mahallesi, Halıdere Yenimahalle Kurtuluş Sitesi ve civarı, Körfez Mahallesi 2099. Sokak ve civarı
KARAMÜRSEL İLÇESİ:
Ereğli Mahallesi, Tepeköy Mahallesi, 4 Temmuz Mahallesi, Kayacık Mahallesi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.