Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Ağustos verilerine göre, 245 bin 253 test yapıldı.
VAKA VE VEFAT SAYISINDA ARTIŞ
Son 24 saatte, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 117 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 7 bin 365 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA: ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz” dedi.
BİR İL DAHA MAVİ OLDU
Öte yandan Hakkari, yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, “Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.