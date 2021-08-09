Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Ağustos verilerine göre, 245 bin 253 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA ARTIŞ

Son 24 saatte, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 117 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 7 bin 365 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz” dedi.

BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Öte yandan Hakkari, yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, “Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum” dedi.