Otobüsün ikinci şoförü ölüme uykuda yakalanmış

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoför Cengiz Umut, memleketi Yalova’da toprağa verildi.
15 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında, ikinci şoför olan Cengiz Umut’un cenazesi Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesine getirildi. Burada vefat eden şoförün ailesi göz yaşlarına boğuldu. Cengiz Umut’un eşi Melahat, çocukları 11 yaşındaki Oğuzhan, 21 yaşındaki Aslı’nın yanı sıra, annesi Şirin ve babası Hamza Umut, güçlükle ayakta durabildi. Umut’un engelli kızı Burcu ise (23), rahatsızlığı sebebiyle hastaneye götürüldü. Helâlliğin alınmasının ardından Umut’un cenaze namazı Taşköprü Mezarlığında kılındı. Umut’un na'şı bu kabristana defnedildi. Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsünü Kocaeli’ne kadar kullanan Umut, daha sonra dinlenmek için bagaj bölümünde bulunan kısma geçmişti. Umut, ölüme uyurken yakalandı.
Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoför Cengiz Umut, memleketi Yalova’da toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.