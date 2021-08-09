Otobüs sürücüsünü silahla yaralayıp darp eden şahıslar tutuklandı

Olay, dün Körfez Kirazlıyalı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Körfez-İzmit halk otobüslerinin son durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden bıraktığı otobüs şoförlüğü mesleğine yeniden başlayan Adem Y., ilk iş gününde aracından indiği durak bahçesinde oturmak istediği sırada, husumetlisi olduğu iddia edilen Cemalettin A. (52) ve yeğeni Y.A. (28) tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralanan Adem Y., daha sonra şahıslar tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Adem Y. tedavi altına alındı.
Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, silahlı saldırgan Cemalettin A. ve Y.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.