Her yerde aranan PKK’lı terörist Kocaeli'de yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanmasına üye olduğu ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen N.W.M. (33) isimli kadının Suriye’den gelerek, yakalanmamak için Kocaeli ve İstanbul’da saklandığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, her yerde aranan N.W.M.’nin Kocaeli ve İstanbul’daki farklı adreslerde saklandığı belirlendi. Ekipler tarafından N.W.M.’nin İzmit’te saklandığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonla N.W.M., yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın tamamlanacak olan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.