10 Ağu 2021 - 14:47- Spor G: 10 Ağu 2021 - 14:48

Milli karateci Yağmur’a %100 burs
Milli karateci Yağmur’a %100 burs mask

Kartepe’nin gururu, Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü sporcusunun milli karatecilerinden Yağmur Güngör başarısının karşılığını eğitimde de alıyor. Kartepe Bahçeşehir Koleji sporcuya %100 burs imkanı sağladı

ARUTAN TEŞEKKÜR ETTİ

Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu, Milli karateci Yağmur Güngör sportif başarısının karşılığını almaya devam ediyor. Madalya avcısı genç karateci Kartepe Bahçelişehir Koleji’ne %100 burs ile kabul edildi.Yağmur emeklerinin karşılığını almaya başladığı için mutlu olduğunu ifade etti. Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Erol Arutan “Gençlik ve Spor Bakanlığımıza spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

YAĞMUR AİLESİ GURURLU

Sporcunun babası Atilla Güngör ise “Kızım Yağmur Güngör’ün kaydınıBahçeşehir Koleji’ne milli sporculuğundan ötürütam burslu olarak yapmış bulunmaktayız. Bu süreçte kızıma emek veren ve her zaman yanımızda olan İlçe Spor Müdürü sayın Erol Arutan’a ve kızımın milli sporcu olmasını sağlayan Soner Açıkyol hocamıza teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.

10 Ağu 2021 - 14:47 - Spor

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