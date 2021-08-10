2. Kocaelispor Bilgi Yarışması yarın başlıyor

Kocaelispor’un yeni sezona coşkulu başlamasını, halkın kulüp tarihi hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamak ve gelecek nesillere Kocaelisporluluk bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği 2.Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması yarın Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’dan start alacak. Saatler 20.00’yi gösterdiğinde başlayacak olan 5 günlük yarışma belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

BEŞ SORU SORULACAK

Kocaelispor’da iz bırakan isimlerin jüri üyeliğini yapacağı yarışmada adaylara toplam 5 soru yöneltilecek. Doğru cevaplanan her soru için hediyenin verileceği yarışma adaylar yanlış yanıt verdiğinde elenecek. İzmit Belediyesinin 0532 166 41 41 numaralı Whatsapp İhbar Hattı üzerinden alınan başvurular devam ediyor. Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da başlayacak olan yarışma Çarşamba günü saat 20.00’de Gülümse Kafe’de sürecek.

FİNAL 15 AĞUSTOS’TA

Bilgi yarışması; 12 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’de İzmit Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da, cuma günü ise saat 20.00’de Serdar Mahallesi Engelsiz Yaşam Alanı’nda sürecek. Yahya Kaptan Amfi Tiyatro, Gülümse Kafe, İzmit Cumhuriyet Parkı ve Engelsiz Yaşam Alanı’nda en yüksek puan alan 2’şer yarışmacı final heyecanı yaşayacak. 8 kişinin yarışacağı final ise 15 Ağustos Pazar akşamı İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak.

HEDİYELER ÇOK GÜZEL

Yarışmanın şampiyonuna sürpriz hediyeler hazırlayan İzmit Belediyesi, elemelerde de Kocaelispor araç atkısı, telefon tutacağı ve bileklik, İzmit Belediyesinin havuzunda 2 günlük, 2 kişilik ücretsiz giriş hakkı, efsane Kocaelisporlu sürpriz isimle Gülümse Kafe’de 2 kişilik kahvaltı, Sarısu Gençlik Kampı’nda 2 gece 4 kişilik konaklama, 2021-22 sezonu için Maraton Tribünü Kombine Kartı hediye edecek.