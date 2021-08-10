Basketbol Yaz Ligi (KBYL) kuraları çekildi

Basketbol gençlerde, ekim ayında başlayacak yeni sezon öncesi 14-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak yaz liginin kuraları, maçların da oynanacağı Atatürk Spor Salonu’nda çekildi. Kura çekimini Kocaeli Basketbol İl Temsilcisi Serkan Dağdelen, İl Tertip Komitesi Üyesi İbrahim Akçay, İl Temsilcisi yardımcısı İsmet Bayri ve İl Hakem Atama Sorumlusu Naim Özyeşilpınar gerçekleştirdi. Kurayı katılacak takımların antrenörleri de töreni takip etti. Serkan Dağdelen, takımların temsilcilerine turnuva hakkında bilgiler verdi “ Bu turnuvada ki amacımız yaz ligiyle beraber sporcularımızı genel liglere hazırlamak ve onların açıklarını kapatmak. Turnuvada hepinize başarılar diliyorum “ dedi.

TOPLAM 11 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Erkekler U-12, U-14, U-16 ve U 18 olmak üzere 4 kategori de mücadele verecek. Kızlar da ise U-12, U-14’te müsabakalara çıkacak. U-12 kızlar da 3 takım, U-14 kızlar da 3 takım, erkekler U-12 de 4 takım, erkekler U-14 de 5 takım, erkekler U-16 da 7 takım, erkekler U-18 de ise 5 takım kozlarını paylaşacak. Maçlar çift devre lig usulü oynanacak. Turnuva 12 Eylül’de sonra erecek.

MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR:

1.GHSK ÇAYIROVA

2.ZİRVE GENÇLİK

3.KOCAELİ BASKET

4.İZMİT DSİ

5.23 NİSAN SPOR KULÜBÜ

6.İZMİT AKADEMİ SPOR

7.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

8.KOCAELİ GELİŞİM

9. ÖZEL SEYMEN

10.HANİBAL

11.KOCAELİ KOLEJLİLER