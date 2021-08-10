Aktürk’ten şampiyon Eray Şamdan’a kutlama

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Kumite 67 kiloda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye karatedeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran, ilimizin gururu Eray Şamdan’ı hava limanında karşılayan Gençlik ve İl Müdürü İbrahim Aktürk Eray Şamdan’ı kutladı

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Karate branşında mücadele eden sporcumuz Eray Şamdan’ın nefes kesen mücadelelerini televizyondan takip ederek sosyal medya hesaplarından destek mesajları yayınlayan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk sporcu ile ilgili “Türk karate tarihinin en büyük derecesine sahip olarak milletimize yaşattığı bu gurur için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

EFSANE OLACAK

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nde karate antrenmanlarını sürdüren 24 yaşındaki milli sporcu Eray Şamdan, milli takım formasıyla kazandığı çok sayıda derecenin yanı sıra olimpiyatlara ilk defa giren karate branşında aldığı gümüş madalyayla Türk spor tarihine adını yazdırmış oldu. Eray, şimdi ise elde ettiği başarılarla çıktığı zirvede kalabilmek için çalışmalarını sürdüreceğini söylerken, karatenin efsane ismi olmayı hedefliyor.