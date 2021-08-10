10 Ağu 2021 - 14:56- Spor G: 10 Ağu 2021 - 14:58

Kocaelispor’da izin bitti
Kocaelispor’da izin bitti mask

16 Ağustos’ta sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçı ile sezonu açacak olan Kocaelispor’da çalışmalar 1 günlük iznin ardından yeniden başladı. İzin öncesi hazırlık maçı yerine yaptığı tempolu çift kale maçla sınırlarını zorlayan yeşil siyahlılar dün yeniden sahaya indi. Forma rekabetinin üst düzeyde olduğu yeşil siyahlılar Ümraniye dersine en iyi şekilde çalışıyor.Sabırlı, ne yaptığını bilen, dengeli ve ofans bölgesinde topu tutmayı hedefleyen Kocaelispor’da hedef 11 yıl sonraki ilk 1. Lig maçından zaferle ayrılmak. Yeşil siyahlılar 1. Lig’deki son maçını 9 Mayıs 2010’da Çaykur Rizespor ile oynamış, İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maçı Rize ekibi 3-1 kazanmıştı.
# Kocaelispor

10 Ağu 2021 - 14:56 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.126.067 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tam 4114 gün sonra mask
Tam 4114 gün sonra
Kocaelispor’da izin bitti mask
Kocaelispor’da izin bitti
Aktürk’ten şampiyon Eray Şamdan’a kutlama mask
Aktürk’ten şampiyon Eray Şamdan’a kutlama
Basketbol Yaz Ligi (KBYL) kuraları çekildi mask
Basketbol Yaz Ligi (KBYL) kuraları çekildi
2. Kocaelispor Bilgi Yarışması yarın başlıyor mask
2. Kocaelispor Bilgi Yarışması yarın başlıyor
Milli karateci Yağmur’a %100 burs mask
Milli karateci Yağmur’a %100 burs
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL