Kocaelispor’da izin bitti

16 Ağustos’ta sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçı ile sezonu açacak olan Kocaelispor’da çalışmalar 1 günlük iznin ardından yeniden başladı. İzin öncesi hazırlık maçı yerine yaptığı tempolu çift kale maçla sınırlarını zorlayan yeşil siyahlılar dün yeniden sahaya indi. Forma rekabetinin üst düzeyde olduğu yeşil siyahlılar Ümraniye dersine en iyi şekilde çalışıyor.Sabırlı, ne yaptığını bilen, dengeli ve ofans bölgesinde topu tutmayı hedefleyen Kocaelispor’da hedef 11 yıl sonraki ilk 1. Lig maçından zaferle ayrılmak. Yeşil siyahlılar 1. Lig’deki son maçını 9 Mayıs 2010’da Çaykur Rizespor ile oynamış, İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maçı Rize ekibi 3-1 kazanmıştı.