10 Ağu 2021 - 14:57- Spor G: 10 Ağu 2021 - 14:58

Tam 4114 gün sonra
Tam 4114 gün sonra mask

16 Ağustos’taki Ümraniyespor karşılaşması Kocaelispor’un 1. Lig’de 11 yıl sonraki ilk maçı olacak. Yeşil siyahlılar aradan geçen tam 4114 gün sonra 1. Lig maçına çıkacak. İlginçtir ki o gün, Kocaelispor’un plakasının (41) hem düz hem de tersten karşılanacağı gün olacak. Kocaelispor 1. Lig’deki son maçını 9 Mayıs 2010’da Çaykur Rizespor ile oynamış, bu karşılaşmayı Rize ekibi 3-1 kazanırken Kocaelispor’un tek golü ve 1. Lig’deki de son golü takım kaptanı Serdar Topraktepe’den gelmişti.
# Kocaelispor

10 Ağu 2021 - 14:57 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Kocaelisporlu - Serdar’ın Beşiktaş veya Bursa forması giydiği bir fotoğraf koysaydınız daha iyiydi. Biraz dikkatli olun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ağustos 15:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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