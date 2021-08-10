16 Ağustos’taki Ümraniyespor karşılaşması Kocaelispor’un 1. Lig’de 11 yıl sonraki ilk maçı olacak. Yeşil siyahlılar aradan geçen tam 4114 gün sonra 1. Lig maçına çıkacak. İlginçtir ki o gün, Kocaelispor’un plakasının (41) hem düz hem de tersten karşılanacağı gün olacak. Kocaelispor 1. Lig’deki son maçını 9 Mayıs 2010’da Çaykur Rizespor ile oynamış, bu karşılaşmayı Rize ekibi 3-1 kazanırken Kocaelispor’un tek golü ve 1. Lig’deki de son golü takım kaptanı Serdar Topraktepe’den gelmişti.