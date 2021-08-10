10 Ağu 2021 - 15:08- Gündem G: 10 Ağu 2021 - 15:10

Derince’ye yeni bir tesis daha geliyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Doğa Park projesinin hayata geçeceği Tahtalı Göleti ve çalışmaların devam ettiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde incelemelerde bulundu
Derince’ye yeni bir tesis daha geliyor mask

Hafta sonu köylerde ilk olarak Taşköprü Kadın Emeği Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün daha sonra ilçede devam eden projeleri inceledi. Başkan Aygün’e AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Derince Belediyesi Meclis Üyesi İmdat Gülcan eşlik etti. Bölgede turizm potansiyelini ortaya çıkartarak aynı zamanda ekonomiye katkı sunacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park projesi için Derince Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor.

İSTİHDAMA KATKI SUNACAK

Bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan Tahtalı Göleti Doğa Park projesi inşa edilecek kamp alanı, karavan park, günü birlik tesisler, rekreasyon alanları, kano alanı, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Başkan Aygün ve Milletvekili Şeker, Tahtalı Göleti’nin ardından İshakçılar merkezde yapımı devam eden Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Yapımı hızlı bir şekilde devam eden Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri, Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi’ni barındırıyor. Tesislerin hayata geçmesiyle birlikte mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilere çok büyük bir destek sağlanacak. Bölgeye kurulacak olan tesisler de süt pastörizasyon bölümünün 5 ton, yağ işleme bölümünün ise günlük 300 litrelik kapasitesi olacak. Taşköprü AspirYağı‘nın markalaşmasıyla birlikte inşa edilecek olan tesisler hem tarımsal kalkınma ile bölgeyi cazibe merkezi galine getirecek hem de istihdama katkı sunacak
# AKP, Kadın

10 Ağu 2021 - 15:08 - Gündem

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