10 Ağu 2021 - 15:09- Yaşam G: 10 Ağu 2021 - 15:10

Gönüllü Yoga Öğretmeni Ünsel, çocuklara doğa sevgisini aşıladı

Uzun yıllar Avustralya ve İspanya’da yaşayıp çocuk yogası eğitimi alarak Türkiye’ye dönen Çocuk Yogası Öğretmeni Emel Ünsel, İzmit’te çocuklara gönül...
Gönüllü Yoga Öğretmeni Ünsel, çocuklara doğa sevgisini aşıladı mask

Uzun yıllar Avustralya ve İspanya’da yaşayıp çocuk yogası eğitimi alarak Türkiye’ye dönen Çocuk Yogası Öğretmeni Emel Ünsel, İzmit’te çocuklara gönüllü olarak eğitim veriyor. Her hafta farklı konu işleyen Öğretmen Ünsel, bu hafta çocuklara doğa sevgisini aşıladı. Çocuk Yogası Öğretmeni Emel Ünsel, uzun yıllar Avustralya ve İspanya’da yaşayarak çocuk yogasıyla ilgili eğitim aldı.

YANİ CANLARLA TANIŞTIRDI

Eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönen Ünsel, yurtdışında aldığı eğitimi, Türkiye’de aldığı eğitimle harmanlayarak çocuklarla düzenli bir şekilde gönüllü ders yapıyor. Derslerde her hafta bir konuyu ele alan Ünsel, bu hafta ülkemizde yangınlara dikkat çekip doğayı yeni canlarla tanıştırdı. Çocuklara bir canlının sorumluluğuna sahip olma bilincini edindirdi. Öğretmen Emel Ünsel, “Faaliyetlerimizde bize yer imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Ayazma Mahallesi Muhtarımız Fırat Çiçek’e teşekkür ederiz” dedi.

# eğitim, çocuk, Fatma Kaplan Hürriyet

10 Ağu 2021 - 15:09 - Yaşam

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Yorumlar

(2)
02

Safiye Genç - Başarılar böyle genç ve emek veren insanlara ihtiyacımız var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ağustos 15:26
01

Peritozu Atölyesi - Kendisini çok iyi tanırım, ele aldığı her işe gönlünü koyar ve eminim bu yolda da çok güzel işlere imza atacaktır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ağustos 15:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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