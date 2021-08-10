Gönüllü Yoga Öğretmeni Ünsel, çocuklara doğa sevgisini aşıladı

Uzun yıllar Avustralya ve İspanya’da yaşayıp çocuk yogası eğitimi alarak Türkiye’ye dönen Çocuk Yogası Öğretmeni Emel Ünsel, İzmit’te çocuklara gönüllü olarak eğitim veriyor. Her hafta farklı konu işleyen Öğretmen Ünsel, bu hafta çocuklara doğa sevgisini aşıladı. Çocuk Yogası Öğretmeni Emel Ünsel, uzun yıllar Avustralya ve İspanya’da yaşayarak çocuk yogasıyla ilgili eğitim aldı.

YANİ CANLARLA TANIŞTIRDI

Eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönen Ünsel, yurtdışında aldığı eğitimi, Türkiye’de aldığı eğitimle harmanlayarak çocuklarla düzenli bir şekilde gönüllü ders yapıyor. Derslerde her hafta bir konuyu ele alan Ünsel, bu hafta ülkemizde yangınlara dikkat çekip doğayı yeni canlarla tanıştırdı. Çocuklara bir canlının sorumluluğuna sahip olma bilincini edindirdi. Öğretmen Emel Ünsel, “Faaliyetlerimizde bize yer imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Ayazma Mahallesi Muhtarımız Fırat Çiçek’e teşekkür ederiz” dedi.