Neşe ile Reha mutluluğa ilk adımı attı

İzmit İlçe Zeytinburnu İmamı Oktay- Ayşe Tanışmaz çiftinin kızı Neşe Tanışmaz ile İstanbullu iş insanı Hasan Çetinkaya ile emekli Almanca öğretmeni Reyhan Çetinkaya çiftinin oğulları Reha Çetinkaya hafta sonu aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Başiskele Beyaz Köşk Restoranda gerçekleşen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Hasan Çetinkaya ile Oktay Tanışmaz kesti.

DÜĞÜN 20 KASIM’DA

Güzel bir birliktelik için nişan töreni ile mutluluk sözü veren Neşe Tanışmaz ile Reha Çetinkaya tüm dostlarını 20 Kasım Cumartesi Akşamı GloryWeddingVenue Premium'da düzenlenecek düğün hazırlıklarına başlarken tüm dost ve akrabalarını şimdiden davet ettiler.