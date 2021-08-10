Karaosmanoğlu’ndan KOTO’ya ziyaret

T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliği’ne atanan Büyükşehir Belediyesi Geçmiş Dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret etti. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, Murat Barış ve Yusuf Erenkaya ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, Oda’nın ve T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun çalışmaları konuşuldu.
“BAŞARILI ÇALIŞMALAR”
Karaosmanoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Bulut, hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Necmi Bulut nezdinde Oda yönetimine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Karaosmanoğlu ise, “Odamızın başarılı çalışmalarını ilgiyle takip etmeye devam edeceğim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.