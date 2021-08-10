10 Ağu 2021 - 15:15- Gündem G: 10 Ağu 2021 - 15:16

Karaosmanoğlu’ndan KOTO’ya ziyaret

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliği’ne atanan Büyükşehir Belediyesi Geçmiş Dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOTO’yu ziyaret etti
Karaosmanoğlu’ndan KOTO’ya ziyaret mask

T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliği’ne atanan Büyükşehir Belediyesi Geçmiş Dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret etti. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, Murat Barış ve Yusuf Erenkaya ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, Oda’nın ve T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun çalışmaları konuşuldu.

“BAŞARILI ÇALIŞMALAR”

Karaosmanoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Bulut, hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Necmi Bulut nezdinde Oda yönetimine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Karaosmanoğlu ise, “Odamızın başarılı çalışmalarını ilgiyle takip etmeye devam edeceğim” dedi.

10 Ağu 2021 - 15:15 - Gündem

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