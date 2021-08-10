10 Ağu 2021 - 15:16- Gündem G: 10 Ağu 2021 - 15:17

Kocaman:İşimizin başındayız

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından yapımına devam eden yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman “Kartepemizin hizmetindeyiz, işimizin başındayız” dedi
Kocaman:İşimizin başındayız mask
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Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Sarımeşe Mahallesi Farabi Sokak’da asfalt serim çalışmasını inceledi. Ekipler tarafından 6 metre genişliğinde 70 metre uzunluğundaki Farabi Sokağa 100 ton asfalt serildi. Ayrıca ekipler tarafından Köseköy Mahallesi Şahin Sokak da altyapı sonrasında bozulan yerler yeniden yapıldı.   

450 METRE UZUNLUĞUNDA

Kent Meydanı’na ulaşımı sağlayacak olan Ataevler Köprüsü’nde yapılan çalışmaları ve köprü altında bulunan Kemalpaşa Caddesi’nde yapılacak olan kavşak projesini inceleyen Başkan Kocaman projenin en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. Ataevler Köprüsü yaya ve araç geçişini sağlayacak, 2 şerit halinde, 12 metre genişliğinde ve 450 metre uzunluğunda olması planlanıyor. 8 beton ayak ile 7 açıklı olarak planlanan köprü, tren yolunun üzerinden Kartepe Kent Meydanı’na bağlantıyı sağlayacak.Belediye ekipleri tarafından 12 bin metre kare alan üzerinde bulunan Köseköy Mezarlığı’nda çevre düzenlemesi,  ana aks ve ara yol bağlantılarının beton atımı, bakım, onarım ve toprak serimi çalışmaları devam ediyor.
# Sokak

10 Ağu 2021 - 15:16 - Gündem

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