Halıcı: Hicret kararlılıktır

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, Hicri yılbaşı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı. Halıcı, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Hicret dünyadan el etek çekmek, tarihten çekilmek ya da yaşamın dışına çıkmak değildir. Bilakis hicret, dünyaya çeki düzen verebilmek için toparlanmaktır. Hicret bir kararlılıktır. Hicret adil bir düzeni kurmanın kararlılığıdır. Hicret adil bir düzeni kurmak için yola çıkmaktır. Hicret adil bir düzeni kurabilmek için kişinin kendi toprağını, kendi işini, kendi yakınlarını, kendi düzenini terk etmesidir.
“SABRETMEK DEMEKTİR”
Zalim düzenin içinde zulme rıza göstererek düzen kurmak değil, bilakis o zalim düzen devrilinceye kadar, hak hâkim kılınıncaya kadar her türlü meşakkate, sıkıntıya, yersizliğe, yurtsuzluğa sabretmek demektir. Hicret, adil bir düzen şimdilik Arabistan’da kurulamasa da Habeşistan’da kurulacak demektir. Hicret, adil bir düzen şimdilik Mekke’de kurulmasa da Medine’de kurulacak demektir.İslam, Müslüman’ın hem içe dönük bir gayretin içerisinde olmasını ister hem de dışarıya kayıtsız kalmamasını ister.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.