10 Ağu 2021 - 15:17- Spor G: 10 Ağu 2021 - 15:39

Mesut Özdemir ile yollar ayrıldı
Mesut Özdemir ile yollar ayrıldı mask

Kocaelispor’un BAL takımından itibaren formasını giyen ve adeta rekor kıran, art arda BAL, 3.Lig, 2.Lig’de şampiyonluklarımızı yaşayan ve yaşatan eski kaptan Mesut Özdemir (Melo Mesut) ile yollar ayrıldı. 1.Lig forma şansını yakalama heyecanıyla pazartesi ilk lig maçına hazırlanan Mesut ile son anda yollar ayrıldı. Orta sahadaki dinamomuz ile Buca ve Uşakspor ilgileniyor.
# Kocaelispor

10 Ağu 2021 - 15:17 - Spor

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