10 Ağu 2021 - 15:20- Asayiş G: 10 Ağu 2021 - 15:22

Haftalık uyuşturucu raporu: 63 operasyonda 13 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 63 ayrı operasyonda 109 kişiye işlem yapılırken 13 kişi ise tutuklandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Haftalık uyuşturucu raporu: 63 operasyonda 13 kişi tutuklandı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2Ağustos – 8 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 56 ayrı operasyonda 32 gram esrar, bin 171 gram sentetik uyuşturucu, 134 gram metamfetamin, 26 adet sentetik ecza, 12 kilo 883 gram skunk, 1 gram eroin, 1 gram kokain, 18 adet captagon, 3 adet hassas terazi, 2 adet tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilenbin 285 TL para ele geçirildi. 

10 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyonlarda toplam 99 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı. Şüphelilerden 4 kişi adli kontrolle, diğer 82 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 7 operasyonda 2 gram esrar, 270 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.

10 Ağu 2021 - 15:20 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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