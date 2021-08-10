KYÖV 4. Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması başlıyor

Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları sebebiyle ertelenen Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “ Çocuk Edebiyatı Ödülleri” yarışması bu yıl kapılarını değerli yazarlara tekrar açıyor. Çocukların estetik algılarını geliştiren, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya çıkarılması ve çocuk edebiyatına dikkat çekilmesini amaçlayan yarışmaya yazarlar, 7-11 ve 11+ olarak belirlenen iki yaş gurubuna yönelik öykü ve roman türünde yazılmış yapıtları ile katılabilecekler. Son başvuru tarihi 5 Kasım olan yarışmanın sonuçlarının açıklanması 17 Aralık, ödül töreni ise; 21 Aralık olarak belirlendi.

JÜRİDE KİMLER VAR?

Yarışmanın Jüri Başkanlığını Şerif Ünan (KYÖV Yönetim Kurulu Başkanı), Jüri üyeliğini iseCahit Ökmen (ODTÜ GV Okulları Türkçe ve Edebiyat Koordinatörü), Yrd. Doç. Dr. Hülya çevirme ( Kocaeli Üniversitesi Çocuk Edebiyatı), Oya Gündüz Aksu (Şair, Yazar), Selma Gün (Şair, Yazar, Ressam), Şebnem Cengiz (ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) üstlendi.

ÖDÜL TÖRENİ 21 ARALIK’TA

Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 5 Kasım 2021 olup, başvuru formu internetten indirilip doldurularak eserle birlikte ödül sekreterliğine ulaştırılacak. Yarışmanın, başvuru şartları ve başvuru formu için www.kyov.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması, 2017 yılında çok sayıda eserin katılımıyla gerçekleştirildi.

1’İNCİ ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLLERİ 2017 KAZANANLARI

· Çiğdem SEZER -Juju Beni Unutma - Bilgi Yayınevi

· Mustafa Hakkı KURT - Yeşil Çekirgeler Zamanı - RedhouseKidz Yayınları

· MaviselYENER - Oyun Sevenler Şapka Taksın, Şiir Sevenler Parmak Kaldırsın, Kedi Sevenler Buraya Toplansın – Hep Kitap

2’NCİ ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLLERİ 2018 KAZANANLARI

· Gökhan AKÇİÇEK – Küçük İyilikler Sokağı - Uçan At

· Mevlüt SOYSAL – Kuzey’in Maceraları Doğada İki Hafta – Kanes Yayınları

· Zeynep ALPASLAN - TOKYO - RedhouseKidz Yayınları

3’ÜNCÜ ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLLERİ 2019 KAZANANLARI

· Burcu AKTAŞ - “Roman” dalında Vahşi Şeyler

· Güliz SÜTÇÜ - “Öykü” dalında Dodo Bay Poşet

· Başak ABDULA - “Öykü Teşvik Ödülü” Bazen İşler Karışır.