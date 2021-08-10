10 Ağu 2021 - 15:24- Gündem G: 10 Ağu 2021 - 15:27

Aygün ve Çakır’dan esnaf ziyaretleri

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Denizciler Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu
Aygün ve Çakır’dan esnaf ziyaretleri mask

İlçe halkına söz verdiği 41 projeyi hızlı bir şekilde yerine getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Derince genelinde farklı bölgelerde esnaf ve vatandaş buluşmalarına önem veren Başkan Aygün bu kez bir dizi program için ilçede bulunan AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ile birlikte Denizciler Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Programda AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Meclis Üyesi Furkan Güngör, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat mensupları da yer aldı. Esnaflara hal, hatır sorup, talep ve önerilerini alan Başkan Aygün, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
# AKP

10 Ağu 2021 - 15:24 - Gündem

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