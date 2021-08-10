Aygün ve Çakır’dan esnaf ziyaretleri

İlçe halkına söz verdiği 41 projeyi hızlı bir şekilde yerine getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Derince genelinde farklı bölgelerde esnaf ve vatandaş buluşmalarına önem veren Başkan Aygün bu kez bir dizi program için ilçede bulunan AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ile birlikte Denizciler Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Programda AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Meclis Üyesi Furkan Güngör, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat mensupları da yer aldı. Esnaflara hal, hatır sorup, talep ve önerilerini alan Başkan Aygün, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.