Darıca’dan Hakkari’ye gönül köprüsü

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kardeş şehir olan Hakkari’nin Esendere beldesine giderek bir dizi temaslarda bulundu. Hakkari programında Başkan Muzaffer Bıyık’a eşi Havva Bıyık ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Kardeş şehir Esendere Belediye Başkanı DırbazBüyüksu’yu ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, arada mesafeler olsa da gönüllerin bir olduğunu söyledi ve misafirperverliği için Büyüksu ve ekibine teşekkür etti.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyet, Hakkari’de oldukça sıcak ve samimi bir şekilde ağırlandı. Havaalanında çiçeklerle karşılanan Başkan Bıyık ve beraberindeki heyet, gün boyu bir dizi temaslarda bulundular.

PROTOKOLÜ ZİYARET ETTİ

Esendere Belediyesi’nin ardından Yüksekova Kaymakamı olan ve Yüksekova Belediyesi’ne Kayyum olarak atanan Osman Doğramacı’yı da ziyaret eden Başkan Bıyık, daha sonra Yüksekova’da Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP ilçe teşkilatlarını da ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Türkiye-İran sınırında bulunan Esendere Gümrük Kapısı’nı da ziyaret eden Bıyık, Gümrük ve Muhafaza Müdürü Ulaş Güleş’le sohbet edip çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bıyık, Esendere Belediyesi’nin talebi üzerine Darıca Belediyesince yapılacak olan Kültür Evi ve Sosyal Tesisi projesinin temel atma törenine de katıldı.