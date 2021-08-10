10 Ağu 2021 - 15:47- Spor G: 10 Ağu 2021 - 15:48

Cuma günü forma tanıtım töreni var
Cuma günü forma tanıtım töreni var mask

Kocaelispor kulüsünden son dakika açıklaması geldi. Açıklama şöyle: 2021-2022 sezonu Forma tanıtım lansmanımız 13 Ağustos  Cuma günü TRYP BY WYNDHAM OTEL’de saat 19.30’da başlayacak. Sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.
# Kocaelispor

10 Ağu 2021 - 15:47 - Spor

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