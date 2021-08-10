İşte MHP’nin yeni il yönetimi!

İl başkanı Aydın Ünlü’nün görevden alınmasının ardından MHP İl Başkanlığı’na atanan Yunus Emre Kurt, dün Ankara’ya gitti. Hazırlanan yeni il yönetim listesini MHP Genel Merkezi ile paylaşan İl Başkanı Kurt yeni il yönetimi belli oldu. İşte MHP’nin 42 kişilik yeni il yönetimi:
Yunus Emre Kurt
Abdullah Bakar
Abdurrahman Kaya
Alparslan Aktaş
Alper Kocaoğlu
Atakan Tunç
Cihan Ayten
Coşkun Kaya
Dursun Ali Furunci
Enes Emengen
Fatih Durmuş
Fatih Galyan
Ferit Taşdemir
Fikri Kalaycıoğlu
Filiz Kıymaz
Hatice Urgancı
Hüseyin Koşan
İbrahim Çakıroğlu
İlbey Büyüksökmen
İlhan Yaşar
Kamil Akın
Kamil Çavdar
Koray Keskin
Mehmet Ali Boztaş
Melikşah Taşkın
Murat Nuri Demirbaş
Oğuz Erhan Kopuk
Ögetay Bal
ÖrsanYücedağ
Özge Keçeci
Rahmi Ertürk
Ramazan Gür
Semih Türeyen
Süleyman Gökbayrak
Tamer Dursun
Tuğrul Öztürk
Uğur Öcal
Ünsal Seziş
Vedat Akbulut
Yasin Dükmen
Yudum Kaşıkçı
Yusuf Yıldırım
Zafer Kılıç
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Karagoz - Takım elbisesini giyer süslü suslu pozlar verirler.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.