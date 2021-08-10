10 Ağu 2021 - 16:48- Siyaset G: 10 Ağu 2021 - 17:46

İşte MHP’nin yeni il yönetimi!
İşte MHP’nin yeni il yönetimi! mask

İl başkanı Aydın Ünlü’nün görevden alınmasının ardından MHP İl Başkanlığı’na atanan Yunus Emre Kurt, dün Ankara’ya gitti. Hazırlanan yeni il yönetim listesini MHP Genel Merkezi ile paylaşan İl Başkanı Kurt yeni il yönetimi belli oldu. İşte MHP’nin 42 kişilik yeni il yönetimi:

Yunus Emre Kurt
Abdullah Bakar
Abdurrahman Kaya
Alparslan Aktaş
Alper Kocaoğlu
Atakan Tunç
Cihan Ayten
Coşkun Kaya
Dursun Ali Furunci
Enes Emengen
Fatih Durmuş
Fatih Galyan
Ferit Taşdemir
Fikri Kalaycıoğlu
Filiz Kıymaz
Hatice Urgancı
Hüseyin Koşan
İbrahim Çakıroğlu
İlbey Büyüksökmen
İlhan Yaşar
Kamil Akın
Kamil Çavdar
Koray Keskin
Mehmet Ali Boztaş
Melikşah Taşkın
Murat Nuri Demirbaş
Oğuz Erhan Kopuk
Ögetay Bal
ÖrsanYücedağ
Özge Keçeci
Rahmi Ertürk
Ramazan Gür
Semih Türeyen
Süleyman Gökbayrak
Tamer Dursun
Tuğrul Öztürk
Uğur Öcal
Ünsal Seziş
Vedat Akbulut
Yasin Dükmen
Yudum Kaşıkçı
Yusuf Yıldırım
Zafer Kılıç
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
Yunus Emre Kurt: ”Aşılmaz engelleri aşacağız, bozulmaz tuzakları bozacağız" mask
Yunus Emre Kurt: ”Aşılmaz engelleri aşacağız, bozulmaz tuzakları bozacağız"
Yeni yönetime ilk muhalefet partililerinden mask
Yeni yönetime ilk muhalefet partililerinden
MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur oldu mask
MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur oldu
MHP’li başkanların istifasını genel merkez istemiş mask
MHP’li başkanların istifasını genel merkez istemiş
Tecrübelilerden Kurt’a tam destek mask
Tecrübelilerden Kurt’a tam destek
Yunus Emre Kurt makama geçti! “Ülkü Ocaklı il başkanı nasıl olur göstereceğim” mask
Yunus Emre Kurt makama geçti! “Ülkü Ocaklı il başkanı nasıl olur göstereceğim”
Aydın Ünlü'den veda mesajı mask
Aydın Ünlü'den veda mesajı
“Rüşvet, yolsuzluk, arsızlık, ahlaksızlık dönemi bitti” mask
“Rüşvet, yolsuzluk, arsızlık, ahlaksızlık dönemi bitti”
MHP İl Başkanı Kurt’tan ilk açıklama! “Gönüller yapmaya geldim” mask
MHP İl Başkanı Kurt’tan ilk açıklama! “Gönüller yapmaya geldim”
İYİ Partili Başkandan MHP’li isme tehdit mask
İYİ Partili Başkandan MHP’li isme tehdit

10 Ağu 2021 - 16:48 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Karagoz - Takım elbisesini giyer süslü suslu pozlar verirler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ağustos 20:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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