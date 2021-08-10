Kocaeli, fındık üretiminde 8’inci sırada

Dünyanın en önemli tarım ürünlerinden birisi olan fındıkta hasat zamanı başladı. Özellikle Karadeniz bölgesinde yetiştirilen fındık, 2020 yılında Bitlis, Kahramanmaraş, Isparta ve Bursa’da da yetiştirildi. Karadeniz dışında ilk defa başka bölgelerde verim alan çiftçiler alanlarında genişletmeye gidecek olsa da Türkiye’nin fındığını en çok üreten il her yıl olduğu gibi bu sene de Ordu oldu. Karadeniz bölgesi bölgeler arasında birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Marmara bölgesi üçüncü sırayı ise ege bölgesi aldı. Türkiye'de 2020 yılında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 665 bin ton fındık üretimi yapıldı.
FINDIK ÜRETİMİNDE İLK 10’A GİREN İLLER
Ordu: 197 bin 230 ton ile 1’nci
Samsun: 123 bin 555 ton ile 2’nci
Sakarya: 91 bin 397 ton ile 3’üncü
Giresun: 84 bin 167 ton ile 4’üncü
Düzce: 57 bin 330 ton ile 5’inci
Trabzon: 40 bin 315 ton ile 6’ncı
Zonguldak: 23 bin 113 ton ile 7’nci
Kocaeli: 14 bin 113 ton ile 8’inci
Kastamonu: 9 bin 658 ton ile 9’uncu
Bartın: 5 bin 868 ton ile 10’uncu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - İzmir'in köyleri fındık desteklemesi alamıyor !
Onu yazarmisin !!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.