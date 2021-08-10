Kocaeli, fındık üretiminde 8’inci sırada

Dünyanın en önemli tarım ürünlerinden birisi olan fındıkta hasat zamanı başladı. Özellikle Karadeniz bölgesinde yetiştirilen fındık, 2020 yılında Bitlis, Kahramanmaraş, Isparta ve Bursa’da da yetiştirildi. Karadeniz dışında ilk defa başka bölgelerde verim alan çiftçiler alanlarında genişletmeye gidecek olsa da Türkiye’nin fındığını en çok üreten il her yıl olduğu gibi bu sene de Ordu oldu. Karadeniz bölgesi bölgeler arasında birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Marmara bölgesi üçüncü sırayı ise ege bölgesi aldı. Türkiye'de 2020 yılında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 665 bin ton fındık üretimi yapıldı.

FINDIK ÜRETİMİNDE İLK 10’A GİREN İLLER

Ordu: 197 bin 230 ton ile 1’nci

Samsun: 123 bin 555 ton ile 2’nci

Sakarya: 91 bin 397 ton ile 3’üncü

Giresun: 84 bin 167 ton ile 4’üncü

Düzce: 57 bin 330 ton ile 5’inci

Trabzon: 40 bin 315 ton ile 6’ncı

Zonguldak: 23 bin 113 ton ile 7’nci

Kocaeli: 14 bin 113 ton ile 8’inci

Kastamonu: 9 bin 658 ton ile 9’uncu

Bartın: 5 bin 868 ton ile 10’uncu.