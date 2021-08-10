Zeytinoğlu: İstihdamda toparlanma var

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı işgücü verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 10.6 ile geçen yılın aynı ayına göre 2.7 puan, mayıs ayına göre ise 2.5 puan geriledi. Mevsimsel olarak yaz aylarının başlaması tarım ve turizm sektörünün de istihdama katkısıyla bu iyileşmeyi görebileceğimizi bekliyorduk. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise haziran ayında yüzde 22.4 olarak gerçekleşti. Burada da 2020 yılı haziran ayına göre 3.3 puan, mayıs ayına göre ise 4.7 puanlık bir iyileşme var” dedi.

“222 BİN KİŞİ AZALDI”

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Haziran ayı işgücü verilerinin detaylarına baktığımızda, mayıs ayına göre, çalışabilir nüfus 87 bin kişi artarken işgücüne katılanların 222 bin kişi azaldığını görüyoruz. Aylık olarak istihdam edilenler ise 602 bin kişi artmış. İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımını baktığımızda, mayıstan hazirana en yüksek istihdamın 296 bin kişi ile sanayi sektöründe olduğunu görüyoruz. Tarımda 163 bin kişi, hizmetler sektöründe 136 bin kişi ve inşaat sektöründe 8 bin kişilik istihdam artışı oldu” diye konuştu.

“ÇALIŞAN SAYISINDA HEDEFİMİZ 33 BİN”

Haziran itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısının 28 milyon 586 bin kişiye ulaştığını belirten Zeytinoğlu, “Toplam istihdam sayısındaki toparlanma olumlu ancak nüfusumuza oranla olması gereken seviyenin altında olduğunu görüyoruz. Kısa vadede çalışan sayımızı 32-33 milyon seviyesine yükseltmeyi hedeflemeliyiz” ifadelerini kullandı.