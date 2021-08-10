10 Ağu 2021 - 17:21- Gündem G: 10 Ağu 2021 - 17:23

Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor mask

Ameliyat olacak Adil Kaya için B Rh - (negatif) acil kan gerekmekte. Kan vermek isteyenlerin İzmit Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne hasta ismiyle başvurabilir.

10 Ağu 2021 - 17:21 - Gündem

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Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
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