Gebze’de arazideki ot ve çalılar yandı! İnceleme başlatıldı...

Saat 18.30 sıralarında Eskihisar Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde bulunan arazide kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Bozuk ormanlık alanda ot ve çalıların tutuştuğunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede yayılan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde bulunan bazı vatandaşların itfaiye ekiplerine yardım ettiği görüldü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.