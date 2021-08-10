10 Ağu 2021 - 21:38- Gündem G: 10 Ağu 2021 - 21:42

Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van'ın doğusu, Hakkari'nin kuzeyi, G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde çarşamba gününden itibaren Edirne, İstanbul ve Kocaeli'de zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

10 Ağu 2021 - 21:38 - Gündem

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