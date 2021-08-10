10 Ağu 2021 - 22:12- Gündem G: 10 Ağu 2021 - 22:15

Korona verilerinde büyük artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Ağustos 2021 Salı gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti.

Korona verilerinde büyük artış mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Ağustos verilerine göre, 264 bin 647 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA ARTIŞ

Son 24 saatte, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 124 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 954 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 68.56, ikinci doz ortalaması yüzde 49.09, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 79 milyon 14 bin 674 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 9 Ağustos verilerine göre, 245 bin 253 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 731 vaka tespit edilirken, 117 kişi hayatını kaybetmiş ve 7 bin 365 kişi sağlığına kavuşmuştu.

# aşı, covid-19, sağlık, fahrettin koca

10 Ağu 2021 - 22:12 - Gündem

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