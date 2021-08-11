Koyun: Mervan bizi mahcup etti

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, Aksaray’a giden Mervan’ın kendilerini mahcup ettiğini ifade etti. Başkan Engin Koyun, Mesut’a da Kocaelispor’a hizmeti ve emekleri için teşekkür etti.
KOCAELİ’DE KALMAK İSTEMEDİ
Kocaelispor’da Başkan Engin Koyun gündeme dair gazetemize açıklama yaptı. Engin Koyun, 68 Aksaray’a kiralanan Mervan’a sitem ederek sözlerine başladı ve şu şekilde konuştu. Mervan için Belediye Derincespor’a söz verdik. Hatta ücreti ile ilgili de Derince kulübüne yardımcı olacağımızı belirttik. Ancak Mervan, Kocaeli’de kalmak istemediğini ifade etti.
DERİNCE’YE SÖZ VERMİŞTİK
Gerek ben, gerekse de Mervan’ın menajeri Serkan kardeşimiz ısrar etmemize rağmen futbolcu dışarıya çıkmak istediğini, farklı bir şehirde kendisini daha iyi ifade edebileceğini belirtti. Aksaray’ın başkanı Mervan için çok ısrarlıydı ve Mervan da burayı tercih etti. Karar kendisi adına hayırlı olsun. Ancak Mervan bizi, özellikle de beni Derince’deki kulübümüze karşı mahcup etmiştir. Kendisine kırgın olduğumu belirtmeliyim. Çünkü kendilerine söz vermiştik.
MESUT’UN OYNAMASI LAZIM
Engin Koyun takıma veda eden Mesut’a da teşekkür etti ve şu ifadelere yer verdi: Yıllardır Kocaelispor’umuzun formasını başarı ile terleten, kaptanlarımızdan Mesut Özdemir’e emeklerinden ve hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ederim. Teknik kadromuzun raporu doğrultusunda futbolcu ile yollarımızı ayırdık. Bence bu karar Mesut için de daha hayırlı olmuştur. Mesut oynamak isteyen, saha içindeyken çok huzurlu olan bir futbolcu.
YOLU AÇIK OLSUN
Bulunduğu bölgedeki oyuncular da çok dişli, ülkelerinin milli takımlarında oynayanlar da Süper Lig görenler de var. Bu yoğun rekabet içinde Mesut’un kulübede kalma ihtimali vardı. Böyle olunca da duygusal bir kardeşimiz olan Mesut mutsuz olabilirdi. Bu tamamen benim yorumum. Mesut bizim, bu şehrin çocuğu. İnanıyorum ki transfer olduğu takımda da başarılı olacaktır. Yolu açık olsun.
LİGİN ÜZERİNDE BİR TAKIMIZ
Ümraniye maçı öncesi takımın havasının iyi olduğunu belirten Engin Koyun “Çok sıkı, zor bir sezon bizi bekliyor. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bireysel anlamda ligin üzerinde birçok arkadaşımız var. Takımın yüzde 80’i yenilendi bu nedenle biraz sabretmemiz gerekiyor. Çünkü yol uzun. Ümraniye maçı ile başlıyoruz. Hiçbir maç olmadığı gibi bu maç da kolay geçmeyecek. Biz finallerin takımıyız. Sezon sonunda başaracağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Pakito - Türkçe yazsan da biz de okusak
Mustafa Hamarat - "Ancak Mervan, Kocaeli'de hayatta kalmakni ifade etti.", "Gerek ben, araçta de Mer'ınaj Ser kardeşimiz bizler hakkında bilgi almak istemiyoruz.", "Teknik kadromuzun kamyonu ile yollarımızı ayırdık.", "Bulunduğu alanlardaki oyuncularda, ülkelerinin milli takımları da Süper Lig görenler de var.", "Koyun maçı öncesi dediğini söylediğini söyledi:", "Hiç maçı gibi olmayacak bu maça kolay geçmeyecek."
Bunlar, gördüğüm cümle hataları. Ya bunu yazan kişi yazarken alkollü olmalı ya da biz okuyucuları gerizekalı yerine koyuyor. Lanet olsun, herkes gazeteci olsa idi böyle bir saçmalık çıkardı ortaya.
Muzaffer Er - Takımda İzmit çocuğu kalmadı İlçe takımlarımıza bile destek vermiyorsunuz söz veriyorsunuz sözünüzü tutmuyorsunuz Alt yapısız freni patlak kamyon gibi nereye gidiyorsunuz belli değil. Taşına su ile değirmen dönmez
Aslan Er - Başkan sen istemedikten sonra gidemezdi. Muvafakatnameyi benim verdim Şu kulübün hesaplarını bir açıklayın bakayım. Ne borç var. Hangi yönetici ne para vermiş bağış borç ne kadar vermiş açıkla bakalım. Sarı tişört olmuyor. Yeşil tişört giy.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.