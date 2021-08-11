Futbolcu sayısı 35’e çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu son toplantısında, günün şartlarını değerlendirerek lig statülerinde güncelleme yaptı. Buna göre; A Takım listesine yazılabilecek oyuncu sayıları, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 30 olarak belirlendi. 1. Lig’de bu sayı 28’di. Ayrıca kulüplerin A Takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri 24 aydan 12 aya indirildi.