11 Ağu 2021 - 14:45- Spor G: 11 Ağu 2021 - 14:46

Futbolcu sayısı 35’e çıktı
Futbolcu sayısı 35’e çıktı mask

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu son toplantısında, günün şartlarını değerlendirerek lig statülerinde güncelleme yaptı. Buna göre; A Takım listesine yazılabilecek oyuncu sayıları, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 30 olarak belirlendi. 1. Lig’de bu sayı 28’di. Ayrıca kulüplerin A Takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri 24 aydan 12 aya indirildi.

11 Ağu 2021 - 14:45 - Spor

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