Kocaelispor dış dünyaya kapandı

16 Ağustos’ta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da hazırlıklar sürüyor. 1 günlük iznin ardından antrenmanlarına devam eden yeşil siyahlılarda heyecan da artmaya başladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay antrenman öncesinde futbolcularla toplantı yaptı ve takım içindeki rekabetin artması gerektiğine çekti.

TAKTİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmalarının yapıldığı antrenman çift kale maçla sona erdi. Kaleciler Korcan, İsmet ve Doğukan antrenmanın ilk bölümünde Kaleci Antrenörü Murat Onur Dilek tarafından takımdan ayrı çalıştılar, ardından maça dahil oldular. Antrenmanı yöneticilerden Bekir Halefler de izledi. Önceki günkü antrenmanın ardından dış dünyaya kendilerine kapatan yeşil siyahlılar maça kadar yapacağı antrenmanları basına ve taraftara kapattı. Bu süreçte yeşil siyahlılar taktik çalışmaları yapacak.