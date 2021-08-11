Kocaelispor dış dünyaya kapandı

16 Ağustos’ta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da hazırlıklar sürüyor. 1 günlük iznin ardından antrenmanlarına devam eden yeşil siyahlılarda heyecan da artmaya başladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay antrenman öncesinde futbolcularla toplantı yaptı ve takım içindeki rekabetin artması gerektiğine çekti.
TAKTİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmalarının yapıldığı antrenman çift kale maçla sona erdi. Kaleciler Korcan, İsmet ve Doğukan antrenmanın ilk bölümünde Kaleci Antrenörü Murat Onur Dilek tarafından takımdan ayrı çalıştılar, ardından maça dahil oldular. Antrenmanı yöneticilerden Bekir Halefler de izledi. Önceki günkü antrenmanın ardından dış dünyaya kendilerine kapatan yeşil siyahlılar maça kadar yapacağı antrenmanları basına ve taraftara kapattı. Bu süreçte yeşil siyahlılar taktik çalışmaları yapacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.