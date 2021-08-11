11 Ağu 2021 - 15:28- Yaşam G: 11 Ağu 2021 - 15:30

Başiskele’de nikah rekoru kırıldı

Sahili ve doğasıyla çiftlerin, çekim noktası haline gelen Başiskele’de nikah rekoru kırıldı
Başiskele’de nikah rekoru kırıldı mask
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Pandemi nedeniyle düğünlerini ileri tarihlere erteleyen çiftler, normalleşmenin başlamasıyla birlikte soluğu nikah salonlarında aldı. Koronavirüs nedeniyle açık hava düğünlerini tercih eden çiftler bu anlamda tercihlerini Başiskele’den yana kullandılar.

İKİ KATINA ULAŞTI

Başiskele’nin özellikle sahil kesiminde bulunan kır düğünü organizasyonlarına elverişli mekanlarda normalleşmeyle birlikte boş yer kalmadı. Hayatlarını birleştirmek isteyenlerin çiftlerin oluşturduğu yoğunlukla sahil kenti Başiskele’de geçtiğimiz temmuz ayında nikah rekoru kırıldı. Buna göre geçen senenin aynı ayında kıyılan nikah sayısının iki katına ulaşıldı.
# koronavirüs

11 Ağu 2021 - 15:28 - Yaşam

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