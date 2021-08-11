Başiskele’de nikah rekoru kırıldı

Pandemi nedeniyle düğünlerini ileri tarihlere erteleyen çiftler, normalleşmenin başlamasıyla birlikte soluğu nikah salonlarında aldı. Koronavirüs nedeniyle açık hava düğünlerini tercih eden çiftler bu anlamda tercihlerini Başiskele’den yana kullandılar.
İKİ KATINA ULAŞTI
Başiskele’nin özellikle sahil kesiminde bulunan kır düğünü organizasyonlarına elverişli mekanlarda normalleşmeyle birlikte boş yer kalmadı. Hayatlarını birleştirmek isteyenlerin çiftlerin oluşturduğu yoğunlukla sahil kenti Başiskele’de geçtiğimiz temmuz ayında nikah rekoru kırıldı. Buna göre geçen senenin aynı ayında kıyılan nikah sayısının iki katına ulaşıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.