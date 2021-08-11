Başiskele’de nikah rekoru kırıldı

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Pandemi nedeniyle düğünlerini ileri tarihlere erteleyen çiftler, normalleşmenin başlamasıyla birlikte soluğu nikah salonlarında aldı. Koronavirüs nedeniyle açık hava düğünlerini tercih eden çiftler bu anlamda tercihlerini Başiskele’den yana kullandılar.

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Başiskele’nin özellikle sahil kesiminde bulunan kır düğünü organizasyonlarına elverişli mekanlarda normalleşmeyle birlikte boş yer kalmadı. Hayatlarını birleştirmek isteyenlerin çiftlerin oluşturduğu yoğunlukla sahil kenti Başiskele’de geçtiğimiz temmuz ayında nikah rekoru kırıldı. Buna göre geçen senenin aynı ayında kıyılan nikah sayısının iki katına ulaşıldı.