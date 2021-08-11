Cevher Dudayev Parkı’nda son dokunuşlar

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros Mahallesi’nde 14 dönümlük alanda yapımı devam eden Cevher Dudayev Parkı’nda incelemelerde bulundu. İçerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları, basketbol sahası, sosyal donatı alanı, yürüyüş yolları ve araç otoparkı da bulunan park, tamamlandığında bölgenin adeta bir cazibe merkezi haline gelecek.
SON DOKUNUŞLAR
Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şener Söğüt, “Çok az bir iş kaldı. Bölge için gerçekten cazibe merkezi olacak bir proje. Vatandaşlarımız bu haliyle bile bizlere memnuniyetini dile getirdi. Kısa süre içerisinde çalışmalar bitecek ve kullanıma hazır hale gelecek” denildi.
İZZET İBİŞ’İN ADI YAŞATILACAK
İçerisinde dinlenme alanları ve oyun grupları, basketbol sahası, sosyal donatı alanı, yürüyüş yolları ve araç otoparkı da bulunan parktaki futbol sahasına ise İzzet İbiş’in ismi verilecek. Başkan Söğüt, amatör sporun duayen isimlerinden olan Merhum İzzet İbiş’in isminin park içerisindeki sahada yaşatılacağını açıklamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.