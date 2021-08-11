11 Ağu 2021 - 15:29- Gündem G: 11 Ağu 2021 - 15:30

Cevher Dudayev Parkı’nda son dokunuşlar

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros Mahallesi’nde yapımında sona gelinen Cevher Dudayev Parkı’nda incelemelerde bulundu
Cevher Dudayev Parkı’nda son dokunuşlar mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros Mahallesi’nde 14 dönümlük alanda yapımı devam eden Cevher Dudayev Parkı’nda incelemelerde bulundu. İçerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları, basketbol sahası, sosyal donatı alanı, yürüyüş yolları ve araç otoparkı da bulunan park, tamamlandığında bölgenin adeta bir cazibe merkezi haline gelecek.

SON DOKUNUŞLAR

Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şener Söğüt, “Çok az bir iş kaldı. Bölge için gerçekten cazibe merkezi olacak bir proje. Vatandaşlarımız bu haliyle bile bizlere memnuniyetini dile getirdi. Kısa süre içerisinde çalışmalar bitecek ve kullanıma hazır hale gelecek” denildi.

İZZET İBİŞ’İN ADI YAŞATILACAK

İçerisinde dinlenme alanları ve oyun grupları, basketbol sahası, sosyal donatı alanı, yürüyüş yolları ve araç otoparkı da bulunan parktaki futbol sahasına ise İzzet İbiş’in ismi verilecek. Başkan Söğüt, amatör sporun duayen isimlerinden olan Merhum İzzet İbiş’in isminin park içerisindeki sahada yaşatılacağını açıklamıştı.
# proje

11 Ağu 2021 - 15:29 - Gündem

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