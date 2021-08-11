11 Ağu 2021 - 15:30- Gündem G: 11 Ağu 2021 - 15:31

Kocaman, ekiplerin başında

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi
Kocaman, ekiplerin başında mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ataevler ve Sarımeşe Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye ekipleri tarafından Ataevler Mahallesi’nde 8 metre genişliğinde 110 metre uzunluğunda Necati Cumali Sokak da 250 ton, Sarımeşe Mahallesi’nde 6 metre genişliğinde 220 metre uzunluğunda Salkım Sokak da 350 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

MODERN KARTEPE

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “İlçemiz genelinde devam eden üstyapı ve asfalt serim çalışmalarımız ile daha modern bir Kartepe için durmaksızın çalışıyoruz. Kartepemizin her noktasında ekiplerimiz tarafından çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar aralıksız devam edecektir. Hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. 
# Sokak, Mustafa

11 Ağu 2021 - 15:30 - Gündem

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