11 Ağu 2021 - 15:30- Gündem G: 11 Ağu 2021 - 15:31

İzmit’te sinekler kaynağında kurutuluyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vektörle mücadelede sinekleri kaynağında kurutuyor
İzmit’te sinekler kaynağında kurutuluyor mask

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle, köy köy vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sineklerin üremelerini kolaylaştıran kanalizasyon, gübre, su birikintisi, sulak alan gibi noktalarda yapılan vektör çalışmaları kapsamında sinekler kaynağında kurutularak vatandaşlara huzurlu bir ortam oluşturuluyor.

BİRÇOK MAHALLE VE KÖYDE

Vektörle mücadelede kırsalda; Osmaniye, Biberoğlu ve Bayraktar köylerinde, kent merkezinde ise Yenişehir, Kadıköy, Orhan, Tüysüzler, Yahya Kaptan ve Cedit mahallelerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama takvimi de aralıksız olarak sürdürülüyor.
# İzmit belediyesi

11 Ağu 2021 - 15:30 - Gündem

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