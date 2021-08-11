İzmit’te sinekler kaynağında kurutuluyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle, köy köy vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sineklerin üremelerini kolaylaştıran kanalizasyon, gübre, su birikintisi, sulak alan gibi noktalarda yapılan vektör çalışmaları kapsamında sinekler kaynağında kurutularak vatandaşlara huzurlu bir ortam oluşturuluyor.
BİRÇOK MAHALLE VE KÖYDE
Vektörle mücadelede kırsalda; Osmaniye, Biberoğlu ve Bayraktar köylerinde, kent merkezinde ise Yenişehir, Kadıköy, Orhan, Tüysüzler, Yahya Kaptan ve Cedit mahallelerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama takvimi de aralıksız olarak sürdürülüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.