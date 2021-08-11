11 Ağu 2021 - 15:31- Gündem G: 11 Ağu 2021 - 15:32

Başkan Özlü, vatandaşları dinliyor

Basiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü,Başiskele’yigezerek vatandaşlar ile fikir alışverişinde bulunuyor
Başkan Özlü, vatandaşları dinliyor mask

Önceki gün Yeniköy Merkez Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü mahalle sakinleri ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

“ORTAK ÇÖZÜM”

Kısa bir açıklama yapan Özlü, “Ortak çözüm, ortak yönetim’ anlayışıyla Başiskele’nin gelişimini Başiskelelilerle gerçekleştirmek mümkün” dedi. İlçede devam etmekte olan çalışmaları da yakından takip ederek sahada incelemelerde bulunmayı sürdürüyor.

11 Ağu 2021 - 15:31 - Gündem

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