Başkan Özlü, vatandaşları dinliyor

Önceki gün Yeniköy Merkez Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü mahalle sakinleri ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

“ORTAK ÇÖZÜM”

Kısa bir açıklama yapan Özlü, “Ortak çözüm, ortak yönetim’ anlayışıyla Başiskele’nin gelişimini Başiskelelilerle gerçekleştirmek mümkün” dedi. İlçede devam etmekte olan çalışmaları da yakından takip ederek sahada incelemelerde bulunmayı sürdürüyor.