Başkan Özlü, vatandaşları dinliyor

Önceki gün Yeniköy Merkez Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü mahalle sakinleri ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.
“ORTAK ÇÖZÜM”
Kısa bir açıklama yapan Özlü, “Ortak çözüm, ortak yönetim’ anlayışıyla Başiskele’nin gelişimini Başiskelelilerle gerçekleştirmek mümkün” dedi. İlçede devam etmekte olan çalışmaları da yakından takip ederek sahada incelemelerde bulunmayı sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.