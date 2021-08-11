11 Ağu 2021 - 15:32- Gündem G: 11 Ağu 2021 - 15:33

BioNTech yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer?
BioNTech yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer? mask

BioNTech aşısı yan etkileriyle vatandaşların gündeminde olmaya devam ediyor. Aşı olan veya olacak vatandaşlar aşılama işleminin ardından etkilerini merak ediyor. Klinik gözlemlere göre uzman isimler kişilerde rastlanan etkileri sıraladı. Bu kapsamda “BioNTech aşısı yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer?” soruları yanıt aramaya başladı. ABD Almanya ortak menşeili aşının uygulandığı bölgede çoğu kişide ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi bulgular ortaya çıkıyor. Peki, BioNTech aşısı yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer?

BİONTECH Mİ, SİNOVAC MI? İŞTE TÜM DETAYLAR…

Ülkemizde uygulanan gerek Biontech gerek Sinovac ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan diğer aşılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda mevcut uygulamalarda ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Öte yandan vatandaşlar mRNA teknolojisinin kullanıldığı bu aşıyla ilgili olarak "BioNTech aşısı yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer?" sorularını gündeme taşıyor. Yapılan araştırmalarda en çok rastlanan etkinin kolda oluşan ağrı olduğu biliniyor. Öte yandan az rastlanan gözlemler de mevcut. Peki, BioNTech aşısı yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer? İşte detaylar…

BIONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Öncelikle ülkemizde kullanılan gerek Biontech gerek Sinovac ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan diğer aşılara yönelik gerçekleştirilen klinik çalışmalarda mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrası yaşanabilen yan etkilerin çoğunlukla hafif şekilde geçer.

YAN ETKİLER

Tüm aşılar korumayı amaçladıkları mikroorganizmaları vücuda tanıtırken bazı istenmeyen yan etkiler görülebilir. Aşılara bağlı olarak aşının uygulandığı yerde veya genel bazı yakınmalar olabilir. Aşı sonrası kolda, aşının uygulandığı yerde kızarıklık, şişlik, ya da ağrı gibi yakınma ve bulgular ortaya çıkabilir. Ancak bu yakınmalar aşının yapıldığı yere soğuk uygulama yapılarak en aza indirilebilir. Ayrıca gerekiyorsa parasetamol alınabilir. Aşı, bazı kişilerde de hafif ateş, titreme, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir. Bunlar aşı sonrasında görülebilen, vücudumuzun aşıya verdiği yanıta bağlı belirtilerdir. Bu yakınmalar için de parasetamol kullanılabilir. Pfizer-Biontech aşısının özellikle ikinci dozunu yaptıranlar bazı yan etkilerden şikayet etmektedir. Söz konusu yan etkilerin bir kısmı 1-2 gün içinde görülür.

Biontech aşılarının en yaygın görülebilen yan etkileri özetle şu şekilde sıralanabilir:

Baş ağrısı şikayeti

Yorgun hissetme

Aşının uygulandığı kolda ağrı

Aşının uygulandığı bölgede kızarıklık

Kas-eklem ağrıları

Titreme

Mide bulantısı

İshal

Ateş

# aşı

11 Ağu 2021 - 15:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.175.197 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BioNTech yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer? mask
BioNTech yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer?
Başkan Özlü, vatandaşları dinliyor mask
Başkan Özlü, vatandaşları dinliyor
Kocaman, ekiplerin başında mask
Kocaman, ekiplerin başında
İzmit’te sinekler kaynağında kurutuluyor mask
İzmit’te sinekler kaynağında kurutuluyor
Cevher Dudayev Parkı’nda son dokunuşlar mask
Cevher Dudayev Parkı’nda son dokunuşlar
Hızla büyüyen İzmit Çarşısı ekibi yarı yıl kutlaması yaptı mask
Hızla büyüyen İzmit Çarşısı ekibi yarı yıl kutlaması yaptı
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL