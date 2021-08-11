BioNTech yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer?

BioNTech aşısı yan etkileriyle vatandaşların gündeminde olmaya devam ediyor. Aşı olan veya olacak vatandaşlar aşılama işleminin ardından etkilerini merak ediyor. Klinik gözlemlere göre uzman isimler kişilerde rastlanan etkileri sıraladı. Bu kapsamda “BioNTech aşısı yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer?” soruları yanıt aramaya başladı. ABD Almanya ortak menşeili aşının uygulandığı bölgede çoğu kişide ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi bulgular ortaya çıkıyor. Peki, BioNTech aşısı yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer?

BİONTECH Mİ, SİNOVAC MI? İŞTE TÜM DETAYLAR…

Ülkemizde uygulanan gerek Biontech gerek Sinovac ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan diğer aşılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda mevcut uygulamalarda ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Öte yandan vatandaşlar mRNA teknolojisinin kullanıldığı bu aşıyla ilgili olarak "BioNTech aşısı yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer?" sorularını gündeme taşıyor. Yapılan araştırmalarda en çok rastlanan etkinin kolda oluşan ağrı olduğu biliniyor. Öte yandan az rastlanan gözlemler de mevcut. Peki, BioNTech aşısı yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer? İşte detaylar…

BIONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Öncelikle ülkemizde kullanılan gerek Biontech gerek Sinovac ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan diğer aşılara yönelik gerçekleştirilen klinik çalışmalarda mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrası yaşanabilen yan etkilerin çoğunlukla hafif şekilde geçer.

YAN ETKİLER

Tüm aşılar korumayı amaçladıkları mikroorganizmaları vücuda tanıtırken bazı istenmeyen yan etkiler görülebilir. Aşılara bağlı olarak aşının uygulandığı yerde veya genel bazı yakınmalar olabilir. Aşı sonrası kolda, aşının uygulandığı yerde kızarıklık, şişlik, ya da ağrı gibi yakınma ve bulgular ortaya çıkabilir. Ancak bu yakınmalar aşının yapıldığı yere soğuk uygulama yapılarak en aza indirilebilir. Ayrıca gerekiyorsa parasetamol alınabilir. Aşı, bazı kişilerde de hafif ateş, titreme, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir. Bunlar aşı sonrasında görülebilen, vücudumuzun aşıya verdiği yanıta bağlı belirtilerdir. Bu yakınmalar için de parasetamol kullanılabilir. Pfizer-Biontech aşısının özellikle ikinci dozunu yaptıranlar bazı yan etkilerden şikayet etmektedir. Söz konusu yan etkilerin bir kısmı 1-2 gün içinde görülür.

Biontech aşılarının en yaygın görülebilen yan etkileri özetle şu şekilde sıralanabilir:

Baş ağrısı şikayeti

Yorgun hissetme

Aşının uygulandığı kolda ağrı

Aşının uygulandığı bölgede kızarıklık

Kas-eklem ağrıları

Titreme

Mide bulantısı

İshal

Ateş