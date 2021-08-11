Türk Telekom’un ilk 6 aydaki geliri 15,8 MİLYAR TL

Türkiye’deki dijital dönüşümün lideri Türk Telekom, pandemi sürecinin devam ettiği 2021’in ilk yarısında da yüksek performansını sürdürdü. Yılın ilk 6 ayında yüzde 19 büyüme ile 15,8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 7,8 milyar TL’ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise yüzde 49,6 oldu. Güçlü operasyonel performansı ve başarılı kur riski yönetimi sayesinde yılın ilk yarısında 2,6 milyar TL net kâr elde eden Türk Telekom’un yatırım harcamaları da ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2,7 milyar TL’ye yükseldi.

“HEDEFİMİZ TEKNOLOJİYİ FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEK”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, hızla değişen dünyada muazzam bir dönüşüme liderlik ediyoruz. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza hak ettikleri değeri sunmak için tüm kararlılığımız, çevikliğimiz, yükselen gücümüz ve bilgi birikimimizle sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz. Türkiye’nin lider entegre telekom şirketi olarak aldığımız her karar ve attığımız her adım, teknolojiyi iyilik ve fayda için kullanmaya ve sürdürülebilir büyümeye hizmet ediyor. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla daha iyi bir toplum için Türkiye’nin dijital yolculuğuna ve 5G’ye geçişine öncülük etmek için çalışıyoruz” dedi.

“5G’YE GEÇİŞİN ÖNCÜSÜYÜZ”

Türkiye'de 5G teknolojisine geçişe öncülük etme hedeflerinin devam ettiğini ve fiber yatırımların 5G’ye geçişteki önemine değinen Önal, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ülkemizdeki herkesin fiber ağa erişimini sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında. 2. çeyrek itibarıyla 81 ildeki fiber ağımız 345 bin km uzunluğa erişti. Toplam fiber abone sayımız 8,1 milyona erişirken, fiber abonelerimizin payı da yüzde 58’i aştı. Fiber dönüşüm projelerimiz sürekli artan kapsamamızla ileriye yönelik büyümemiz için güvence oluşturuyor.”

BİR KEZ DAHA YUKARI YÖNLÜ REVİZE

İkinci çeyrekte beklentimiz üzerinde gerçekleşen gelir artışı, 2021 öngörümüzde yukarı yönlü bir revizyonu daha gerekli kıldı. Buna göre, 2021 yılı operasyonel gelir büyümesi beklentimizi yaklaşık %16’dan yaklaşık %17’ye; FAVÖK beklentimizi yaklaşık 15,4 milyar TL’den yaklaşık 15,8 milyar TL’ye; yatırım harcamalarımızı yaklaşık 8 milyar TL’den yaklaşık 8,5 milyar TL’ye yükseltiyoruz.

ABONE SAYISI 50,7 MİLYON

Yılın ilk yarısında toplam abone sayısını 50,7 milyona taşıyan Türk Telekom’un son on iki aydaki net abone kazanımı 2 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 13,8 milyona yükselirken sabit genişbant ARPU yıllık yüzde 14 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 68 artış ile 8,1 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 23,4 milyon olurken mobil ARPU’da yıllık yüzde 14,8 büyüme kaydedildi.