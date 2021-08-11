Darıca’dan İran’ın sıfır noktasına sosyal tesis

Yüksekova’nın İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi ile kardeş belediye olan Darıca Belediyesi tarafından, beldenin Güvenli Mahallesi’nde yapılacak tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı. İlk olarak Esendere Belde Belediyesinde Başkan DırbazBüyüksu’nun makamında bir araya gelen Darıca Belediye Başkan Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindekiler, bir süre yapılan görüşme sonrası karayolu ile Güvenli Mahallesi'ne geçti. Güvenli Mahallesi'nde birtakım ziyaretlerde bulunan protokol üyeleri daha sonra tören alanına geçti.

GENİŞ KATILIM

Törene Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbazbüyüksu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, AKP Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan, AKP Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen katıldı.

“GÜZEL HİZMETLERDE BULUNACAĞIZ”

belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Hükümetimizin ve bizim desteklerimizle Esendere şahlanacak. Esendere halkına yakışan, güzel hizmetlerde bulunacağız. Bu proje de bunlardan bir tanesidir. Böyle güzel bir projenin yapım aşamasında emekçi kardeşlerimizin de inşaatı kazasız belasız bitirmelerini temenni ediyoruz. Bu güzel tesisin Esendere halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.